РИАМО – 2 мар. Отечественные актеры Данила Козловский и Елизавета Боярская получили звания заслуженных артистов России, сообщает Газета.ru.

«Присвоить почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» Боярской Елизавете Михайловне – артистке ФГБУК «Академический малый драматический театр – театр Европы», город Санкт-Петербург; Козловскому Даниле Валерьевичу – артисту ФГБУК «Академический малый драматический театр – театр Европы», город Санкт-Петербург», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется в материале, актриса Людмила Максакова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Звание заслуженного деятеля искусств присуждено худруку БДТ имени Товстоногова Андрею Могучему.