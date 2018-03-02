РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В пятницу в Балашихе во втором этапе международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи 2018» приняли участие более 70 студенческих коллективов, сообщила «РИАМО в Балашихе» художественный руководитель театра «Орфей» Алла Копачинская.

«Сегодня (2 марта – ред.) прошел второй этап международного театрального фестиваля, выступали студенты, всего около 70 участников. Здесь представлено много жанров, есть и пианисты, и вокалисты, и инструменталисты, и актеры театра. В этом году (в 2018 году – ред.) участвует все Подмосковье, Москва, есть зарубежные гости – Латвия, страны Африки», – сказала Копачинская.

Международный фестиваль-конкурс «Театральные ассамблеи» проходит в текущем году в седьмой раз. Мероприятие проводится в три этапа: среди школьников, среди студентов и среди профессионалов. Третий этап конкурса пройдет с 21 по 23 марта. За время проведения проекта «Театральные ассамблеи» в нем приняли участие коллективы из Москвы, Московской области, а также из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Италии, Австралии, Израиля, Лаоса, Китая и других стран.