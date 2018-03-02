РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что опыт, наработанный в создании нового оружия, может быть использован и в гражданской отрасли, передает в пятницу Газета.ru.

Путин обратил внимание на те военные разработки, о которых он говорил в ходе послания Федеральному собранию.

«Это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране», - сказал Путин.

По словам президента, это вселяет надежду на то, что все это может быть использовано и применено в гражданских отраслях производства.

Он также напомнил, развитие нового оружия в СССР привело к выходу человека в космос.

В столичном Центральном выставочном зале «Манеж» 1 марта президент РФ огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Путин также представил новые ракетные комплексы с системой преодоления ПРО.