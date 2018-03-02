РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Управляющая компания «Антей+» проведет конкурс рисунков среди детей, лучшие работы украсят подъезды девяти домов в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» управляющая УК Лилия Крайнова.

«В преддверии Международного женского дня мы объявили среди жителей девяти домов в микрорайонах Кузнечики и Климовске конкурс детских поздравительных рисунков, посвященных мамам, бабушкам и сестрам. Авторы, чьи работы займут призовые места, получат памятные подарки от УК «Антей+». Самые интересные и необычные работы украсят подъезды домов», – сказала Крайнова.

Согласно условиям конкурса, можно будет представить работы в любых жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт. Его можно выполнить в карандаше, раскрасить красками, восковыми мелками или другими материалами. Принимаются также рукодельные работы, например, в технике квиллинг или оригами.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 16 марта принести работу в офис по адресу: Подольск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом №18А, офис №14.