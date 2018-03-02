РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде предложил превратить переработку отходов в бизнес, который приносит прибыль, передает в пятницу Газета.ru.

«По словам Путина, это необходимо сделать в несколько этапов, на одном из которых должны появиться понятные и прозрачные условия», - говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркнул, что за незаконные свалки нужно повысить ответственность. Для этого к проблеме надо подойти более комплексно.

В ходе форума президент также рассказал о дополнительном финансировании здравоохранения.