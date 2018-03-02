РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В 2018 году за счет депутатских средств отремонтируют спортивный зал и кровлю лицея №4 в Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» депутат Мособлдумы, заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско.

В пятницу он провел встречу с избирателями в лицее №4 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №49. На встрече присутствовали директор лицея Ирина Маренкова, преподаватели и родители учащихся начальных классов.

«Обсудили вопросы, волнующие как родителей, так и преподавателей. В 2018 году будут выделены средства на ремонт спортзала и кровли лицея. Не остались в стороне и вопросы, волнующие жителей, а именно: уборка снега и сосулек с крыш домов», – сказал Дениско.

По его словам, все затронутые в ходе встречи вопросы взяты на контроль депутатом для дальнейшего решения.

«На встрече я рассказал о важности участия в выборах и пригласил всех прийти на предстоящие выборы президента РФ. Граждане России не должны оставаться в стороне. Участие в выборах – это важный вклад в формирование будущего страны», – добавил Дениско.