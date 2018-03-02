РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин на медиафоруме региональных СМИ в Калининграде заявил, что правительство 1 марта приняло решение о дополнительном финансировании здравоохранения, сообщает Газета.ru.

«Путин отметил, что в 2018 году 1,3 миллиарда рублей выделено на создание фельдшерско-акушерских пунктов и 2,5 миллиарда рублей — на строительство передвижных медицинских пунктов», - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, еще 10 миллиардов рублей будет выделено для переоснащения детских поликлиник в стране и детских поликлинических отделений в больницах.