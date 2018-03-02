РИАМО – 2 мар. Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским легкоатлетам Даниле Лысенко и Марии Ласицкене, передает в пятницу Газета.ru.

Спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате мира в помещении, который проходит в Великобритании. Для Ласицкене эта победа стала 38-й подряд.

«Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства, отличную подготовку и спортивный характер», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин добавил, что спортсменка подтвердила свои лидерские позиции в легкой атлетике.

«Эта яркая победа убедительно свидетельствует об огромном соревновательном, творческом потенциале нашей молодежи, о преемственности замечательных традиций отечественного спорта», - написал Путин Лысенко, поблагодарив наставников спортсмена.

Ранее Ласицкене и Лысенко с победами на чемпионате мира поздравил министр спорта Павел Колобков.