РИАМО (ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД) - 2 мар. В городском округе Павловский Посад в 2017 году отремонтировали около 300 подъездов в рамках губернаторской программы, столько же подъездов планируют привести в порядок и в 2018 году, сказал глава городского округа Олег Соковиков.

По данным Павлово-Посадского информагентства, в пятницу Соковиков отчитался перед жителями городского округа по итогам деятельности за минувший год. На мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, депутат Госдумы Валентина Кабанова, депутаты Мособлдумы Линара Самединова и Михаил Демидович.

«В нашем городском округе (Павловский Посад – ред.) успешно реализуется губернаторская программа по ремонту подъездов. Мы начали с 90 подъездов в 2015 году, на следующий год (в 2016 году – ред.) к ним добавились еще 109. В прошлом году (в 2017 году – ред.) провели ремонт в 289 подъездах, столько же запланировали на этот год (на 2018 год – ред.)», – сказал Соковиков.

По его словам, при проведении комплексного ремонта управляющие компании красят стены (колер выбирают по согласованию с жителями), устанавливают энергосберегающие лампы, меняют старые окна на новые, а также размещают новые почтовые ящики и крючки для сумок.

По информации агентства, активное участие в оформлении подъездов принимают жители. Так, художники Павловопосадской платочной мануфактуры украсили некоторые помещения традиционными цветочными узорами.