РИАМО - 2 мар. Более 40 подмосковных учителей, прошедших обучение у сингапурских тренеров Educare, в ходе стажировки делятся знаниями с педагогическими коллективами школ Подмосковья, после окончания стажировки им вручат сертификаты тренеров Educare, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«42 подмосковных педагога прошли интенсивное обучение для тренеров с 23 по 28 февраля 2018 года в гимназии №11 города Королев, а теперь под руководством зарубежных коллег проводят тренинги для учителей школ Реутова, Подольска, Каширы, Мытищ, Дзержинского, Красногорска и Одинцовского района. Стажировка продлится до 5 марта 2018 года, после чего учителя станут сертифицированными тренерами Educare в Подмосковье», - отмечается в сообщении.

Тренеры Educare окажут методическую и психологическую помощь подмосковным учителям во время ведения тренинга, выделят их преимущества и зоны развития, оценят их навыки работы со взрослой аудиторией, педагогическое мастерство и необходимые знания и умения для дальнейшего ведения двухдневных тренингов в рамках стандартов Educare.

Ранее министр образования Московской области Марина Захарова подписала соглашение о сотрудничестве с председателем правления сингапурской компании Educare International Consultancy Майком Тируманом. Компания Educare International Consultancy предоставляет услуги по профессиональному развитию и консалтингу для образовательных организаций государственного и частного сектора в таких странах, как Бруней, Бутан, Китай, Индия, Индонезия, Казахстан, Ливия, Малайзия, Россия, Тайланд и ОАЭ.