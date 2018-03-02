РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Батон хлеба с тараканом купила жительница Балашихи в магазине «Пятерочка» на шоссе Энтузиастов, дом 32, сообщается в группе «Балашиха online» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вечером после работы (1 марта – ред.) с мужем зашли в «Пятерочку», купила батон, а там этот питомец (таракан – ред.). Сегодня (2 марта – ред.) отнесла его обратно в магазин, извинились, вернули деньги, но я туда за покупкой больше ни ногой», – сообщила «РИАМО в Балашихе» сама потерпевшая Марина Ларкина.

В магазине, где купили батон с тараканом, от комментариев отказались, а на горячей линии магазина «Пятерочка» горпортал «РИАМО в Балашихе» заверили, что по данному факту будет составлено обращение и приняты меры.