РИАМО – 2 мар. Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление трех акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о возврате в собственность совхоза двух земельных участков, переданных ранее компании кандидата в президенты России Павла Грудинина, сообщает РИА Недвижимость.

«Иск удовлетворить, признать недействительной сделку о внесении в уставный капитал «ТТ Девелопмент» земельного участка», – сказала судья Наталья Кондратенко.

С иском в суд ранее обратились акционеры совхоза Иван, Тамара и Ольга Маркины. Они просили признать недействительным учредительный договор компании «ТТ Девелопмент» (заключен между Совхозом им. Ленина, Грудининым и другими акционерами) и внесение совхозом в уставной капитал этой компании земельных участков.

В 2008 году земельные участки – 12,5 тысяч квадратных метров и 172,2 тысячи квадратных метров были внесены совхозом в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент», получив взамен долю номинальной стоимостью более 29 миллионов рублей.

В 2015 году больший земельный участок был разделен еще на две части. В дальнейшем «ТТ Девелопмент» раздробил полученные участки и продал третьим лицам, в том числе под строительство торгового центра.