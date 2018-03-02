РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. В текущем году пять детских садов более чем на 1 тысячу мест планируется ввести в эксплуатацию в Красногорске, сообщил глава городского округа Радий Хабиров.

В пятницу он выступил перед жителями с отчетом о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов.

«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию пять новых зданий детских садов на 1 145 мест, которые будут переданы застройщиками в муниципальную собственность», – сказал Хабиров.

По его словам, первый садик в поселке Нахабино откроется уже 16 марта. Хабиров добавил, что в жилых комплексах «Опалиха О3» и «Изумрудные холмы» планируется ввести в эксплуатацию две школы более чем на 1,1 тысячу мест.

«В 2017 году сеть дошкольных образовательных учреждений городского округа Красногорск пополнилась шестью объектами на 1 295 мест. Начато строительство многофункционального здания образовательного центра «Созвездие». Здесь будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты будут оказывать им медико-социальную и психологическую помощь. Объект введут в эксплуатацию в 2018 году», – добавил Хабиров.

Он уточнил, что в прошлом году из местного бюджета на строительство социальных объектов было направлено около 1 миллиарда рублей.