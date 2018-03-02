РИАМО - 2 мар. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства торгового центра в подмосковной Шатуре, в ходе проверки инспекторы выявили ряд нарушений, которые были оперативно устранены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области провел очередную проверку первой очереди строительства торгового центра по адресу: городской округ Шатура, проспект Ильича, дом 46. В ходе проверки участникам строительства были выданы замечания по качеству ведения рабочей и исполнительной документации, несвоевременной очистке строительных площадей от снега. Все недочеты были устранены в ходе проверки», - отмечается в сообщении.

Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Регион-Л». Плановое окончание строительства – третий квартал 2018 года.

«В настоящее время на объекте завершены работы по монтажу монолитного железобетонного каркаса здания, ведутся работы по монтажу наружных стен. Строительство в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

Согласно проекту, в двухэтажном здании на площади 3571 квадратный метр разместятся предприятия сферы услуг и торговли, предприятия общественного питания. При благоустройстве планируется обустройство парковочного пространства для посетителей центра, устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, озеленение территории. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.