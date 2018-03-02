РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. В пятницу вечером в подмосковном Подольске иномарка столкнулась с рейсовым автобусом, авария произошла на улице Комсомольская, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Я проезжал по улице Комсомольская в Подольске и напротив Центрального рынка у автобусной остановки «Улица Комсомольская» около 16:00 (2 марта – ред.) увидел ДТП с участием иномарки и автобуса. Столкнулись автомобиль Audi и рейсовый автобус бoльшой вместимости. Авария не сильная, но автобус перегородил три полосы», – сказал очевидец.

Сначала образовалась сильная пробка, но затем автобус убрали и движение восстановили.