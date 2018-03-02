РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. С начала 2018 года более 1 тысячи учащихся школ городского округа Люберцы выполнили нормативы в рамках проекта «Кубок ГТО», сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Проект «Кубок ГТО» идет полным ходом. С 15 января нормативы ГТО выполнили уже 1 018 учащихся разного возраста», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что данный проект, в котором участвует 41 школа Люберец, продлится до 31 мая.

«Победит та школа, в которой больше всего учащихся выполнили нормативы ГТО. Результат будет высчитываться процентом от общего числа школьников в учебном заведении и количества выполнивших нормативы», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что с 26 февраля по 2 марта более 300 школьников выполнили нормы ГТО. Среди них гимназия №24 – это 160 участников, школа №28 – 30 участников, школа №56 – 65 участников и школа №53 – 60 участников.