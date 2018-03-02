РИАМО – 2 мар. Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что беременным женщинам стоит опасаться австралийского гриппа.

Роспотребнадзор сообщил о второй волне птичьего гриппа. Ситуацию осложняет циркуляция различных подтипов вируса. В январе текущего года вспышки птичьего гриппа были отмечены в восьми странах, среди них Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и другие. В сравнении с первой волной количество подтипов вирусов утроилось - теперь их 12, а было только четыре. От заболевания погибло около 120 миллионов особей птиц.

«Идет волна очень плохого гриппа, его назвали австралийский. Он дает тяжелую клиническую картину, в частности, очень высокую температуру. Меры предосторожности тут должны быть такие же как и с обычным вирусом, ничего особенного нет. Поэтому сейчас активно нужно заниматься профилактикой. Кстати, в группе риска не дети или пожилые люди, а беременные женщины. Им нужно особенно беречься», - сказал Зуев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Австралийский грипп бушует в Великобритании – там от вируса умерли уже 128 человек. Происходит это, как правило, от осложнений.