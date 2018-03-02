РИАМО - 2 мар. В Москве для обеспечения общественного порядка на матчах 3 и 4 марта будут привлечены около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В Москве 3 и 4 марта состоятся два матча чемпионата России по футболу. 3 марта на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч между командами «ЦСКА» - «Урал», 4 марта на стадионе «РЖД Арена» - матч между командами «Локомотив» - «Спартак Москва».

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 3 тысяч человек: сотрудников полиции и Росгвардии – порядка 2 тысяч человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – более 1 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Также в рамках реализации обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

Всем зрителям необходимо соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионе и прилегающей территории. На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.