РИАМО - 2 мар. На Новотушинском проезде в Москве ограничили движение для автомобилистов из-за подключения инженерных сетей до 30 апреля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения по Новотушинскому проезду в связи с подключением инженерных сетей. Участок: Новотоушинский проезд в районе дома 3», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, на этом участке работает одна полоса. Ограничение продлится до 30 апреля.