РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. В 2017 году в подмосковном Красногорске провели большую работу по установке и подключению видеокамер к системе «Безопасный регион», на социально-значимых объектах округа и в подъездах многоквартирных домов установили более 700 камер, сообщил глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

В пятницу он отчитался перед населением о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов.

«В 2017 году установлено 604 камеры видеонаблюдения на социально-значимых объектах. В целях обеспечения безопасности граждан, предотвращения квартирных краж установлено 116 камер подъездного видеонаблюдения», – сказал Хабиров.

Он пояснил, что информация с камер видеонаблюдения используется при расследовании и раскрытии правонарушений и преступлений, а также в ходе оперативно-разыскных мероприятий.