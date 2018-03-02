РИАМО - 2 мар. Лыжная эстафета и флешмоб под девизом «Подмосковье выбирает!» состоялась на стадионе Государственного социально-гуманитарного университета, говорится в сообщении пресс-службы ГСГУ.

В рамках повышения активности молодых избирателей 10 февраля в Московском регионе стартовал лыжный фестиваль «Подмосковье выбирает!». Фестиваль уже прошел в Химках, Лобне, Долгопрудном. 1 марта в Рошале эстафету и избирательный бюллетень принял выпускник ГСГУ, председатель молодежной избирательной комиссии Павел Соловьев.

«Первое место в спортивном забеге занял технологический факультет, на втором – факультет истории, управления и сервиса, третье место – у педагогического факультета», - говорится в сообщении.

Завершились состязания «Выборной галочкой», в виде которой выстроились студенты вуза и преподаватели кафедры физической культуры. Отметив в «избирательном бюллетене» свой муниципальный округ, молодые избиратели Коломны передали эстафету членам Луховицкой молодежной избирательной комиссии.