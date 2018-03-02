РИАМО - 2 мар. Прокуратура Московской области приняла меры к устранению нарушений закона в следственном изоляторе №6 города Коломны, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Проверка показала, что в учреждении не исполняется требование федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части обеспечения каждого заключенного площадью, соответствующей санитарной норме. Выявлены нарушения закона в части медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся под стражей.

«По результатам проверки заместитель прокурора области внес начальникам УФСИН России по Московской области и ФКУЗ «Медико-санитарная часть №50» ФСИН России представления об устранении нарушений закона. Противоречащие закону нормативно-правовые акты начальника следственного изолятора опротестованы», - говорится в сообщении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений взято прокуратурой области на контроль.