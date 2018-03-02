РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Активное участие в государственных программах по строительству социальных объектов входит в число основных задач на 2018 год, на финансирование проектов в Красногорске заложили более 2,6 миллиардов рублей, сообщил глава городского округа Красногорск Радий Хабиров.

В пятницу он отчитался перед населением о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов.

«В первую очередь нам нужно добиваться областного и федерального софинансирования строительства дорог и модернизации системы ЖКХ. Мы уже имеем положительные результаты в этом направлении. В бюджете на текущий год предусмотрены межбюджетные трансферты на софинансирование различных мероприятий в общем объеме более 2,6 миллиардов рублей», – сказал Хабиров.

По его словам, этот показатель почти в 4 раза выше, чем в 2017 году. Хабиров подчеркнул, что уже сейчас необходимо начинать такую же работу по бюджету на 2019 год.