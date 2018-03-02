РИАМО - 2 мар. В Москве для автомобилистов полностью перекрыли участки Боровского шоссе из-за строительства станции метро «Новопеределкино», говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи со строительством станции метро «Новопеределкино». Участок 1: Боровское шоссе от дома 30 до пересечения с улицей Шолохова. Участок 2: Боровское шоссе от пересечения с Новопеределкинской улицей до дома 29, корпус 1», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, участки были полностью перекрыты с перепуском движения с 26 февраля до 25 мая.

Движение поездов на участке от «Раменок» до «Рассказовки» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена планируют запустить уже в начале лета. На участке «Раменки» – «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии московского метро появится семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Длина участка составляет 14,2 километра.