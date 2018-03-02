РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 мар. В подмосковном Дзержинском к Пасхе реконструируют участок дороги от улицы Лесная до нового городского кладбища, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко на своей официальной странице в Instagram.

«Скоро наступит самый светлый праздник Пасха (в 2018 году он приходится на 8 апреля – ред.) <…>. Многие пойдут на городское кладбище. В этом году продолжаем программу благоустройства. В ближайшее время будет заменен старый бетонный забор, также проведена реконструкция участка дороги от улицы Лесной до кладбища», – отметил Панаморенко.

По его словам, в 2017 году в городе сделали дорожку, идущую вдоль кромки Томилинского лесопарка. Также обустроили парковку, установили новую автобусную остановку, заасфальтировали дорожки на территории кладбища.