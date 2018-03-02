РИАМО - 2 мар. Музеи Московского Кремля приглашают на весенние лекции, первые встречи состоятся уже 3 и 4 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гости смогут познакомиться с историей и архитектурой Кремля, коллекциями его музеев, узнают о паломничествах и путешествиях в прошлом, Крымском ханстве и резиденции Романовых в Крыму, а также о московских бульварах XIX столетия и подмосковных усадебных парках», - говорится в сообщении.

Субботу в лекционном зале Оружейной палаты посвятят жизни цариц и царевен. Искусствовед Марина Ракитина расскажет о мифах и легендах, окружавших женскую половину царского двора, о быте цариц, их судьбе и важных обязанностях. Царицы не только отвечали за работу придворных светлиц — мастерских, где шились пышные одежды и готовились богатые церковные вклады, но и рассматривали прошения о помиловании, материальной помощи вдовам и сиротам, занимались благотворительностью и многим другим.

В воскресенье, 4 марта, здесь расскажут об истории, архитектурных особенностях и внутреннем убранстве трех знаменитых кремлевских соборов — Успенского, Архангельского и Благовещенского. Все желающие узнают, какие соборы существовали в разное время в Московском Кремле, кем и по чьему заказу они возводились, какую роль играли в жизни города, а также познакомятся с монументальные росписями, древними иконами, входящими в состав иконостасов и расположенными в отдельных витринах.

Искусствовед Дмитрий Валявин повторит программу «Древние соборы Московского Кремля» 8 и 15 апреля. В праздничные выходные гости смогут узнать о национальной сокровищнице, истории старинных экипажей, парадных приемах и домашнем быте царской семьи.

«С середины марта в лекционном зале на Манежной улице (дом 7) по средам, субботам и воскресеньям будут проходить лекции из циклов об истории путешествий, Крыма и московских садов», - добавляется в сообщении.

Четыре лекции «Сады Москвы. Взгляд сквозь столетия» — седьмой, заключительный цикл проекта «Московский Кремль и Москва: история и искусство». Слушатели узнают о царских садах, бульварах XIX века и подмосковных усадебных парках. Лекции пройдут по средам в 19:00: 28 марта, 4, 11 и 18 апреля.