РИАМО – 2 мар. Число рабочих мест для инвалидов в России вырастет до 600 тысяч в текущем году, сообщает Газета.ru.

«Рост рабочих мест, выделенных для инвалидов в соответствии с установленной квотой, и заявленных в органах службы занятости в 2018 году до 600 тысяч единиц», - говорится в сообщении Минтруде России.

Ожидается, что доля рабочих инвалидов трудоспособного возраста увеличится до 30%.

На конец 2017 года работодателями были заявлены 429 688 рабочих мест для инвалидов, из которых заняты 304 369.