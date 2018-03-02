РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Сотрудникам предприятия МУП «Подольская теплосеть» понадобилось больше 7 часов, чтобы устранить утечку на теплотрассе в районе ЦТП-3 в Подольске, на данный момент тепло и горячую воду пустили в дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу в 8:00 сотрудники МУП «Подольская теплосеть» обнаружили утечку на теплотрассе, они незамедлительно приступили к устранению аварии. Для этого им пришлось отключить тепло и горячую воду в многоквартирных домах на трех улицах – Ленинградской, 43-й Армии, Красногвардейскому бульвару. Они пообещали восстановить теплоснабжение к 15:00 пятницы.

«МУП «Подольская теплосеть» в 15:20 устранило утечку на теплотрассе в районе ЦТП-3, в данный момент проводится заполнение теплосетей», – говорится в сообщении.