РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Коммунальные и дорожные службы в феврале 2018 года вывезли более 30 тысяч кубометров снега с территории городского округа Люберцы, говорится в сообщении Госадмтехнадзора Московской области.

«В результате мер, принимаемых инспекторами территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области при проведении специального надзорного мероприятия «Снегопад», на территории городского округа Люберцы активно ведутся работы по уборке проезжих частей улиц и проездов, тротуаров и пешеходных дорожек от снега и наледи. За февраль вывезено более 30 тысяч кубометров снежно-ледяных масс», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Она уточнила, что зимнюю уборку провели на улицах Побратимов, Митрофанова, Красногорская, Лениногорская, Строителей и Мира; рабочие очистили подходы к станции метро «Котельники». В поселке Красково также устранили нарушения по улице 2-я Заводская. Более 7 километров дорожной инфраструктуры очистили от снега и наледи, а также обработали противогололедными средствами.

«Согласно требованию губернатора Московской области Андрея Воробьева, сотрудники Госадмтехнадзора держат на постоянном контроле устранение нарушений регионального законодательства в сфере содержания территорий и объектов, обеспечивая безопасность жителей Подмосковья», – добавила Витушева.