РИАМО - 2 мар. Суд оштрафовал акционерный коммерческий банк «Российский капитал» на 2 миллиона рублей за неисполнение в срок предписаний, выданных собственнику земельных участков сельскохозяйственного назначения в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В начале ноября 2017 года управление провело проверки по исполнению ранее выданных предписаний в отношении АКБ «Российский капитал», являющегося собственником 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 511 гектаров в городском округе Шаховская. При этом установлено, что предписания в срок не выполнены. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, также не проведены мероприятия по сорной растительности на площади 105 гектаров.

«За неисполнение предписаний в отношении АКБ «Российский капитал» были составлены протоколы об административных правонарушениях. Повторно выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Материалы административных дел направлены в судебный участок № 417 района Арбат Москвы для принятия решения. В январе 2018 года решением мирового суда АКБ «Российский капитал» привлечено к административной ответственности в виде наложения административных штрафов на общую сумму 2 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.