РИАМО - 2 мар. Новоселье в первом многоквартирном доме 62Б на 5-й Парковой улице в Москве, построенном по программе реновации жилья, начнут отмечать уже в предстоящие выходные, первые жители пятиэтажек переедут в новые квартиры уже 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Восточного административного округа столицы.

В настоящее время 100% жильцов двух пятиэтажек с соседней улицы Константина Федина, дом 3 и дом 5, получили уведомления на осмотр квартир в новом доме. Из них 98% уже побывали в предложенных вариантах нового жилья и около 90% дали согласия на переселение. С департаментом городского имущества Москва заключили договоры мены и социального найма более 40 семей. Выразили желание докупить квадратные метры 37 семей, с которыми сейчас активно работают представители Фонда реновации.

«В субботу 3 марта 2018 года, состоится переезд первых жильцов в стартовый многоквартирный дом по программе реновации по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б. Управа района и ГБУ «Жилищник» оказывают содействие в организации и осуществлении переселения нуждающихся граждан: грузчики, перевозка вещей и мебели», - отмечается в сообщении.

В этот день в новый дом переедут три семьи. 4, 6 и 10 марта будут продолжаться переезды других семей.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.