РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Сотрудники полиции Подольска задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже более 500 тысяч рублей из квартиры в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что неизвестные обокрали ее квартиру на улице Рожкова. Злоумышленники похитили из жилища более полумиллиона рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были установлены и задержаны два местных жителя. Следственное управление УМВД России по горокругу Подольск возбудило уголовное дело по статье «Кража»», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.