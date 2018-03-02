РИАМО - 2 мар. Автовладельцам посоветовали быть осторожнее на дорогах Подмосковья из-за метели, которая ожидается в пятницу вечером и до субботы, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

В ближайшие часы и до субботы на территории Московской области местами будет идти небольшой снег, а в воскресенье по прогнозам Гидрометцентра России выпадение осадков усилиться и начнется метель.

«Подмосковная Госавтоинспекции рекомендует участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дороге в непогоду», - говорится в сообщении.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций необходимо звонить в Центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер «112».