РИАМО – 2 мар. «Союзмультфильм» выпустит новые серии мультфильма «Простоквашино» в текущем году, первая серия появится уже в апреле, говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

«Первая серия мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится в интернете уже в апреле», - говорится в сообщении.

Трилогия о героях «Простоквашино», легендарной серии мультфильмов, снятой «Союзмультфильмом» в 1970-1980-е годы, по праву входит в золотую коллекцию киностудии, и неудивительно, что спустя многие годы было решено выпустить продолжение легендарного мультфильма, «оживить» любимых персонажей и развить сюжетные линии, заложенные в первых трех мультфильмах.

Художники постарались сделать их максимально узнаваемыми и, прежде чем приступить к рисункам, много работали в музее кино, смотрели и изучали архивы: раскадровки, целлулоиды, наброски по фонам.

«Для нас «Простоквашино» – это, конечно, возрождение киностудии, и мы очень трепетно относимся к этому проекту. Создание первой серии заняло у нас 4 месяца чистой работы и 6 месяцев подготовки. Это самый долгий период, потому что начинать всегда сложно. Соответственно, к концу года мы планируем собрать пул из 8-10 серий, которые уже можно будет посмотреть на телеканалах», - отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.