РИАМО (ПУШКИНО) - 2 мар. Первая в России кофейня Starbucks в формате Drive Thru открылась на территории ритейл-парка «Пушкино», заведение будет обслуживать как обычных гостей, так и автомобилистов, передает корреспондент Пушкинского информагентства.

По данным агентства, церемония открытия прошла в пятницу.

«Пушкинский район всегда стремится создать все необходимые условия и для жителей, и для компаний, которые развиваются вместе с нами на одной земле <…>. Именно у нас появился первый в России авто-Starbucks», – отметил глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко.

По сведениям агентства, гости смогут отдохнуть в уютном зале, а для автомобилистов будет работать круглосуточное окно заказа.

Генеральный директор компании Starbucks в России Моджтаба Акбари пояснил выбор региона для внедрения нового сервиса.

«Город Пушкино – это город с отличным расположением и дельными условиями для инвестиций. Помимо всего прочего, именно здесь мы получаем очень хорошую обратную связь от гостей», – добавил Акбари.

В России первая кофейня Starbucks появилась в 2007 году. На сегодняшний день в стране более 100 кофеен Starbucks.