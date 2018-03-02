РИАМО - 2 мар. Порядка 30 тысяч пассажиров воспользовались трансфером в аэропорт «Жуковский» в Подмосковье с момента его запуска, причем только в феврале этого года их было более 3 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«За полтора года с момента запуска проекта ОАО «Центральная ППК» по организации трансфера между остановочным пунктом «Отдых» Казанского направления и аэропортом «Жуковский» услугой воспользовались почти 30 тысяч пассажиров», - отмечается в сообщении.

Пассажиры уже оценили возможность быстрого и комфортного проезда в аэропорт из центра столицы электропоездами и трансферными автобусами ЦППК, поэтому спрос на перевозки постоянно растет. Если в феврале 2017 года автобусы-шаттлы перевезли 806 пассажиров, то в феврале текущего года - уже более 3 тысяч. Всего за два месяца 2018 года услугой воспользовались уже более 5 тысяч пассажиров. Наибольший пассажиропоток приходится на пятницу и предпраздничные дни.

Добраться до остановочного пункта «Отдых» с Казанского вокзала можно как на электропоездах с частыми остановками, так и на экспрессах. Билет на трансфер приобретается одновременно с билетом на электропоезд в кассах и у кассиров трансферного автобуса.

Прилетающие в «Жуковский» пассажиры также могут быстро добраться до пересадок на другие виды транспорта: радиальные линии метро с остановочных пунктов «Выхино» и «Электрозаводская», с конечной остановки электропоездов на Казанском вокзале на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии метро; на поезда МЦК с остановочного пункта «Фрезер»; на поезда дальнего следования, отправляющиеся с трех вокзалов столицы – Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Аэропорт «Жуковский» – новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.