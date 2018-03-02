РИАМО - 2 мар. В подмосковном аэропорту «Жуковский» с 5 марта изменится график движения трансфера из-за перестановок в расписании авиарейсов, сообщается на сайте ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«С 5 марта 2018 года в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта «Жуковский», изменяется график движения трансфера платформа «Отдых» – Аэропорт «Жуковский» – платформа «Отдых», - говорится в сообщении.

В понедельник (5 марта) дополнительные автобусные рейсы будут отправляться: от платформы «Отдых» в 11:55, 12:45, 16:55, 17:30 21:00; от аэропорта Жуковский в 12:20, 13:15, 17:20, 17:55, 21:50. Изменено время отправления автобусного рейса – от аэропорта «Жуковский» вместо 11:35 будет отправляться в 11:30.

В четверг (8 марта) изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых» вместо 12:55 будет отправляться в 12:40; вместо 13:45 будет отправляться в 13:40; вместо 16:55 будет отправляться в 16:40; вместо 17:55 будет отправляться в 18:00; вместо 18:50 будет отправляться в 18:55. От аэропорта «Жуковский» вместо 12:30 будет отправляться в 12:15; вместо 13:20 будет отправляться в 13:10; вместо 15:30 будет отправляться в 15:40; вместо 17:20 будет отправляться в 17:05; вместо 18:20 будет отправляться в 18:25.

В пятницу (9 марта) изменено время отправления следующих автобусных рейсов: от платформы «Отдых» вместо 08:20 будет отправляться в 08:10; вместо 09:30 будет отправляться в 09:35; вместо 12:55 будет отправляться в 12:40; вместо 17:55 будет отправляться в 18:00; вместо 18:45 будет отправляться в 18:55; вместо 19:40 будет отправляться в 19:50. От аэропорта «Жуковский» вместо 09:05 будет отправляться в 09:10; вместо 09:35 будет отправляться в 09:45; вместо 18:20 будет отправляться в 18:25; вместо 19:10 будет отправляться в 19:25.

Аэропорт «Жуковский» – новейший российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.