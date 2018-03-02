РИАМО - 2 мар. В Подмосковье утвердили документацию по планировке территории агропромышленного парка «Сырная долина» в Дмитровском районе, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для размещения агропарка «Сырная долина» у деревни Лучинское сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района Московской области», — говорится в документе.

Документация по планировке подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

Документация по планировке территории разработана Государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» по заказу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона при методической поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

Основная часть документации содержит сведения о размещении объектов, характеристики развития территории, транспортной, инженерной инфраструктуры, перечень расчета координат характерных точек красных линий. Также в документе приводятся положения об очередности строительства, чертежи планировки территории, проект межевания территорий.