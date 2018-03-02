РИАМО - 2 мар. На Московской железной дороге завершилась акция «Внимание, переезд!», в рамках которой железнодорожники проинструктировали почти 2,5 тысячи водителей, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Поводом для проведения месячника стали систематические нарушения автомобилистами правил пересечения переездов, которые приводят к столкновениям автотранспорта с поездами. Так, в 2017 году количество происшествий увеличилось с 19 до 31, в результате пострадали 42 человека, из которых 25 – погибли. Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.

«В рамках акции железнодорожники провели внеплановое обследование всех железнодорожных переездов, посетили 31 автопредприятие и проинструктировали почти 2,5 тысячи водителей, а также направили в адрес региональных администраций, подразделений ГИБДД, автотранспортных предприятий более 620 писем с просьбой обратить внимание на проблему безопасности движения в местах пересечения автомобильной дороги с железной», - говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок, железнодорожники ремонтируют и модернизируют переезды, в том числе оборудуют их дополнительными системами защиты.

В 2017 году на участке ускоренного движения поездов Москва – Смоленск 6 переездов оснастили противотаранными устройствами, предотвращающими несанкционированный выезд автомобилей на пути. В этом году планируется отремонтировать 186 переездов.