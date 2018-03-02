РИАМО - 2 мар. Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева осмотрела в пятницу подмосковные Бронницы и по итогам осмотра заключила, что город может претендовать на попадание в зеленую зону чистоты и порядка с точки зрения зимней уборки.

Городской округ Бронницы подвергся проверке на чистоту, порядок и благоустройство. Руководитель Госадмтехнадзора Татьяна Витушева провела инспекционный объезд города, осмотрев как дворы, так и места массового отдыха и объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу.

«Если брать ситуацию с зимней уборкой по всей области в целом, то качество зимней уборки здесь (в Бронницах – ред.) довольно неплохое. Конечно идеальным его назвать нельзя – недочеты имеются, но хочу подчеркнуть, что у Бронниц есть все основания претендовать на «зеленую зону» нашего рейтинга по итогам зимы», - сообщила Витушева в пятницу.

Осмотр начался с пешеходной зоны около собора Михаила Архангела в исторической части города. Вместо импровизированной стоянки туристических автобусов здесь появилась благоустроенная пешеходная зона протяженностью около 100 метров: сюда проведено дополнительное освещение, установлены скамейки, малые архитектурные формы.

«Пешеходную зону можно смело назвать въездной группой города, одной из его знаковых точек. Приятно, что городские власти заботятся, чтобы форма соответствовала содержанию: проводят, уборку снега, обработку реагентами, следят за внешним видом объектов», - отметила Витушева.

Она осмотрела внутридворовые территории Бронниц и отметила, что зимнюю уборку дворов в городе пока еще нельзя назвать идеальной: внутридворовые проезжие части расчищены, однако парковки все еще в снегу, во дворах они лежат собранные снежные массы. Витушева потребовала от территориального отдела Госадмтехнадзора проследить за вывозом собранного снега, требование внесли в протокол объезда.

Глава подмосковного Госадмтехнадзора осмотрела еще одну пешеходную зону, созданную к чемпионату мира по футболу. Вместе с новой зоной для пеших прогулок протяженностью около километра жители Бронниц получили велодорожку, новые площадки для воркаута и занятия спортом под открытым небом, уличные скамейки и дополнительное освещение. Витушева побывала и в прилегающих к ней дворах.

«Хочу отметить большую работу по расширению парковочного пространства, проведенную городскими властями. Кроме того, видно, что не забывают и про детскую игровую инфраструктуру. В одном из дворов заметила современную крытую площадку для раздельного сбора мусора. Вместе с тем есть нарекания по поводу информационного мусора: победы над объявлениями на столбах, стенах и деревьях добиться пока не удалось. Необходимо усилить работу в этом направлении», - подчеркнула она.

Также Витушева проверила, как содержится строительная площадка, где оборудуются объекты к чемпионату мира. Бронницы стали одним из девяти городов Подмосковья, где будут жить и тренироваться зарубежные команды, принимающие участие в состязании.