РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Гонки на собачьих упряжках для детей и взрослых с ограниченными возможностями пройдут в Балашихе 7 марта, мероприятие состоится в экопарке «Пехорка», сообщила в пятницу руководитель Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» Татьяна Маланина.

«Седьмого марта мы организуем в экопарке «Пехорка» Балашихи инклюзивные собачьи гонки. Дети и взрослые, которые не могут ходить, смогут посоревноваться в езде на нартах на собачьих упряжках. Мероприятие продлится с 13:00 до 15:00. Принять участие смогут все желающие. Ожидается, что в нем примут участие более 50 человек с инвалидностью», – сказала Маланина.

Она добавила, что в организации принимает участие ездовой клуб «Шалопаи севера». В упряжки запрягут собак породы аляскинский маламут. Помогать в проведении мероприятия будут балашихинские волонтеры.

«На нартах будут кататься неходячие инвалиды, те же, кто может ходить, смогут побегать рядом с собакой держась за шлейку. Такое взаимодействие с животным помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата побеждать заболевания. А дети с аутизмом смогут поиграть с собаками и попробовать отдавать им команды», – сообщила Маланина.

По данным Балашихинского информагентства, общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» работает в Балашихе с 2008 года. В нее входит более 300 семей.