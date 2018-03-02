РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Сотрудники УМВД России по Подольску задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя, его подозревают в нанесении колото-резаных ран мужчине, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Бригада скорой медицинской помощи 24 февраля доставила в приемное отделение Подольской городской клинической больницы 36-летнего местного жителя с предварительным диагнозом – колото-резаное ранение передней брюшной стенки.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 31-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.