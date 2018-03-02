РИАМО - 2 мар. В столице предложили внедрить системы «ПОТОК» (персонализированная образовательная траектория в открытых коллективах) и «РОСТ» (распределенное оценивание в системе талантов), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник рассказал о прошедшем круглом столе с участием директоров школ, на котором обсуждалась стратегия развития образования до 2025 года. Собянин перечислил несколько идей, которые могут реализовать в московской системе образования.

«Внедрить систему «ПОТОК» — персональных образовательных траекторий. Сделать учебные планы гибче, дать возможность ученикам изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и в соседней школе, технопарке или, например, в спортзале. Главное — не где, а чему учиться и у кого учиться», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что за «ПОТОКом» неизбежно последует «РОСТ» — распределенное оценивание в системе талантов. Каждое достижение в профессиональной подготовке, на олимпиадах, в кружках и спорте будет складываться в «копилку» — итоговое портфолио выпускника.

Кроме того, как отметил Собянин, на круглом столе прозвучала идея поставить амбициозную цель перед столичной системой образования: сегодня московские школы входят в десятку лучших школ мира, значит завтра они должны стремиться войти в первую тройку.

«Начать с поддержки учителей. Освободить педагогов от прохождения аттестации, многочасовой проверки тетрадок и прочей рутины. Помочь им освоить новые роли наставников и путеводителей детей по безбрежному морю образовательных возможностей, которые предлагает современный город. И, разумеется, достойно оплачивать учительский труд», — подчеркнул мэр.

В то же время он отметил, что главное сейчас — правильно организовать работу над стратегией.

«Есть простой способ загубить хорошее дело — поручить его чиновникам и экспертам. Они напишут блестящую, но изначально мертворожденную бумагу. Важно, чтобы в этой работе участвовали, прежде всего, те, кому все это воплощать в жизнь. Поэтому я попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования», — указал Собянин.

Он пояснил, что затем этот документ опубликуют, чтобы каждый педагог и родитель могли обсудить стратегию и высказать свои предложения. Необходимо максимально широкое обсуждение, дискуссия, проведение массового масштабного краудсорсинга — поиска и отбора самых интересных и реализуемых идей.