РИАМО - 2 мар. Кампус МГИМО, расположенный в Одинцовском районе, является успешным и важным проектом, который реализуется при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил в пятницу в ходе совместного заседания попечительского и наблюдательного советов МГИМО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Говоря о региональной составляющей деятельности МГИМО, конечно же, хочу упомянуть успешную реализацию Одинцовского кампуса при содействии губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Кампус вобрал в себя как традиционные компоненты высшего образования, так и среднее профессиональное образование по профильным для вуза специальностям - экономика, юриспруденция, банковское дело», - сказал Лавров.

Он также поблагодарил губернатора Подмосковья, отметив его внимание к работе кампуса университета.

«МГИМО укрепляется как опорный вуз в системе переподготовке кадров на региональные и муниципальные власти Подмосковья, а его деятельность придает импульс всей системе образования в регионе», — отметил Лавров.