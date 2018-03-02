РИАМО - 2 мар. В московском театре имени Владимира Маяковского началось прощание со старейшей актрисой столицы Татьяной Карповой, передает в пятницу корреспондент РИАМО .

Татьяна Карпова умерла 27 февраля в возрасте 102 лет.

Близкие, коллеги и поклонники творчества Карповой с букетами цветов пришли проститься с артисткой в театр имени Маяковского.

Карпова родилась в Харькове в 1916 году. В 1938-м она окончила театральное училище при Московском театре Революции, с 1954 года переименованного в Театр имени Маяковского. После учебы она была принята в труппу и прослужила в театре всю жизнь, исполнив более полусотни ролей. Она продолжала выступать до 2011 года. В 1947-м Татьяна Карпова стала лауреатом Сталинской премии первой степени.

Актриса снялась в многосерийной драме «Хождение по мукам» и комедии «Теща».