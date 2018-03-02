РИАМО - 2 мар. В Московской области по итогам прошлого года вырос объем ипотечного кредитования и увеличилось количество сделок с ипотекой, так, средний размер ипотечного кредита на покупку квартиры составляет 2,9 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации застройщиков Подмосковья.

«В 2017 году объем ипотечного кредитования на первичном рынке в Московской области вырос с 46,8 миллиарда рублей до 54,7 миллиарда рублей, прибавив 17%. Из них на 5% увеличилось количество сделок с привлечением механизмов ипотечного кредитования, а средний размер кредита – на 11% с 2,6 миллиона рублей до 2,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В 2017 году количество зарегистрированных договоров долевого участия в Подмосковье составило 94,6 тысячи сделок, что на 2% выше показателя 2016 года. Объем продаж квартир на первичном рынке составил 3,9 миллиона квадратных метров на общую сумму около 300 миллиардов рублей, что соответствуют уровню 2016 года.

«По объемам продаж жилья на первичном рынке 2017 году на первом месте находится Ленинский муниципальный район, где реализовано 653 тысячи квадратных метров жилой недвижимости в многоквартирных домах. Следом расположился Красногорск с показателем проданных квартир в 613 тысячи квадратных метров. Замкнули тройку Люберцы с 337 тысячами квадратных метров», — уточняется в сообщении.

По прогнозам аналитиков Ассоциации застройщиков Московской области, в 2018 году продолжится тенденция по снижению ключевой ставки Центрального банка, что, в свою очередь, отразится на ставках по ипотеке коммерческих банков. Это будет способствовать реализации основных направлений стратегии развития жилищной сферы до 2025 года, одобренной президентом России Владимиром Путиным в январе 2018 года.

Как заключается в материале, увеличение доступности ипотечного кредитования для населения является одним из приоритетов этой программы. В результате ее реализации свыше 50% населения страны должны получить возможность купить квартиру с привлечением ипотечных средств, а ипотечный портфель должен увеличится до 15-20% ВВП.