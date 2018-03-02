РИАМО - 2 мар. Циклон принесет в Москву и Подмосковье сильные снегопады в воскресенье, 4 марта, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Выходит циклон со снегопадами, основная зона которых придется на воскресенье. Снегопады будут достаточно обильные, влажные», - сказал Тишковец.

Он добавил, что морозы в воскресенье ожидаются умеренные, от минус 5 градусов в дневное время суток.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что март в Москве и Подмосковье будет холодным, температура воздуха будет ниже климатической нормы.