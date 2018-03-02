РИАМО - 2 мар. Власти Москвы одобрили строительство торгового центра «Метро Кэш энд Керри» в районе Солнцево на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Выдано разрешение на строительство торгового центра «Метро Кэш энд Керри» в районе Солнцево на западе Москвы. Объект возведут по адресу: Боровское шоссе, владение 12, корпус 2 (ЗАО). Строительство планируется завершить в начале 2020 года», - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь объекта – 9,4 тысячи квадратных метров, торговая площадь – 6,5 тысяч квадратных метров. В составе торгового центра разместятся помещения производственного назначения (прием, переработка, подготовка и продажа товаров), административные (для административно-управленческого персонала) и бытовые помещения (для обслуживающего персонала), а также помещения энергетического и сантехнического назначения.

Открытая автостоянка будет рассчитана на 260 машино-мест. Торговый комплекс возведут за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Метро Кэш энд Керри».

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам торгового центра в Солнцево комитет приступит после подачи застройщиком извещения о начале работ. К проверкам будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.