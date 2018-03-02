РИАМО - 2 мар. В Москве подвели итоги акции «Елочный круговорот 2018», жители Москвы сдали 7006 елочек - в 13 раз больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акцию по утилизации новогодних елок проводило с 9 января по 1 марта ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования Москвы.

«В ходе акции жители сдали 7006 елочек, что в 13 раз больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество принесли в дирекцию природной территории «Кузьминки-Люблино» - 2561 штуку. Второе место – ЛЗ «Теплый стан» - 2593 елочки. Тройку лидеров замыкает ПИП «Покровское-Стрешнево» - 545 штук», - отмечается в сообщении.

В 2017 году было собрано 565 новогодних деревьев. Больше всего елок тогда принесли в дирекцию природной территории «Долина реки Сетунь» - 252 дерева.

Все собранные ели отправлены на переработку: дробилка находится на территории поселка Ульяновского лесопарка в городском поселении Московский, также небольшая дробилка работает в парке «Кузьминки-Люблино». Переработанные в щепу ели используются для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.