РИАМО - 2 мар. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport похитил в подмосковном Реутове, ущерб оценивается в 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого марта в 08:10 в дежурную часть ОП по городскому округу Реутов обратился гражданин с сообщением о том, что в период времени с 18:30 28 февраля до 07:50 1 марта от дома заявителя неизвестный похитил его автомашину Mitsubishi Pajero Sport 2015 года выпуска. Сумма ущерба – 1,6 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, добавил он.